Bruggetje zorgt voor Prunje-experience

Die Schouwse Schatkamer is een bonte verzameling van slakjes, stenen, skeletten en andere natuurhistorische (en etnografische) schatten die Backhuys in de loop van zijn leven heeft verzameld. Om je ogen uit te kijken, terwijl de bioloog je – als het even kan verpakt in sappige verhalen – met kennis overstelpt. Met zijn vrouw Anke ontving Backhuys vorig jaar ruim duizend bezoekers in zijn museum vol natuurschatten. Het bruggetje maakt het nu mogelijk aansluitend, in een gecombineerde excursie met Staatsbosbeheer, ook het aan zijn achtertuin grenzende natuurgebied te betreden.