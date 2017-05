Brand op motorboot bij Stavenisse

Flakkeese spuisluis is weer open

15:06 BRUINISSE - Met de heropening van de Flakkeese Spuisluis bij Bruinisse zijn de Grevelingen en de Oosterschelde weer met elkaar verbonden. Hoewel de spuisluis al een maand in gebruik is, is die woensdag officieel 'geopend'. Doordat via de spuisluis zuurstofrijk vers water in de Grevelingen stroomt, moet de kwaliteit van het water in de Grevelingen beter worden. De eerste tekenen laten al een verbetering zien.