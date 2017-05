Boekje over boerderij de Kevie van Duivendijke

Ze roepen nostalgische gevoelens op. Foto's van stolpboerderijen die het landschap in het midden van Schouwen drie eeuwen bepaalden. Ze zijn allemaal verdwenen. Zo ook de Kevie aan de Kievietsweg. Wim en Ana Maria de Vrieze uit Haamstede schreven er een boekje over.

De stolpboerderijen waren een vreemde eend in de bijt in het Schouwse landschap, vertelt Wim de Vrieze. ,,De bouwstijl was geïmporteerd. Meegenomen door de Noord-Hollanders die hier naar toe kwamen.'' De stolpboerderijen waren vierkant met een puntdak, soms met een uitbouwtje waarin de zomerkamer zat. In dit gebouw werd niet alleen gewoond, maar waren ook de schuur en de stal ondergebracht. ,,De Noord-Hollanders kwamen vanwege de kaasmakerij'', zegt De Vrieze. ,,Ze streken neer in het lege, drassige weidegebied in het Laege van Schouwen. Hier was eerder zout gewonnen en daarna was de grond niet veel meer waard.’’ Maar de Noord-Hollandse kaasboeren zagen kansen. Er was veel vraag naar kaas van de Middelburgse Oost en West Indische compagnie en de Schouwse boeren hadden niet zoveel verstand van kaasmaken.

Gesloopt

Vermoedelijk werd de eerste stolpboerderij in 1609 gebouwd. In de jaren daarna verschenen veel meer van deze bouwwerken. Jarenlang domineerden ze het landschap. Het einde kwam aan het begin van de vorige eeuw. De ene na de andere stolpboerderij werd gesloopt om plaats te maken voor moderne bedrijven. Na de oorlog waren er nog drie over. De Kevie bij Duivendijke was er een van. De boerderij dankt zijn naam aan de wat afgeplatte punt van het dak. Tijdens een storm in 1911 raakte de punt beschadigd en die werd nogal plat herbouwd. Daardoor leek de boerderij veel op een Kevie, de Schouwse naam voor een ronde kippenmand die ook een afgeplatte punt heeft.

De laatste bewoner van deze boerderij was Daan Viergever alias de Schouwse edelman. ,,Een bijnaam die hij kreeg omdat hij altijd zo keurig gekleed was. Hij kreeg ook altijd van alles gedaan'', vertelt De Vrieze. ,,In de oorlog kreeg hij ontheffing om zijn fiets en zijn motorfiets te houden en later kreeg hij ontheffing om met een span paarden het eiland te verlaten.’’