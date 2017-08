Betonblokken tegen terreur in feestelijk Zierikzee

Avontuur in Zonnemaire

23 augustus ZONNEMAIRE - Avontuur voor zeventien kinderen in Zonnemaire! Zij bouwden woensdag een huttendorp op het veldje naast het dorpshuis. Omdat het zo'n warme dag was, werd er ook een buikschuifbaan aangelegd. De groene zeep mocht later in de buitendouche van de overbuurvrouw worden afgespoeld.