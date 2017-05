Beginnend bestuurster drinkt vier keer te veel

video Lintje voor Cor Muller, sportman pur sang uit Burgh-Haamstede

21 mei RENESSE - Cor Muller uit Burgh-Haamstede is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding zondag na afloop van de Halve van Renesse. Deze marathon is grotendeels door hem georganiseerd.