Amersfoorter trapt ruiten in van Rabobank en politiebus

Dáár hebben mensen gewerkt en geleefd

20 juni ZIERIKZEE - Een strakke akker en hier en daar wat huisjes of een boom of struik. Spanning is soms ver te zoeken in de polder. Tot je op één van de zestien doorzichtige informatieborden stuit van gekrompen en verdronken dorpen op Schouwen-Duiveland. ,,Je ziet die dorpen opeens in het landschap liggen. Daar hebben mensen geleefd, gewoond en gewerkt'', zegt Caroline Geluk van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ).