Actie voor behoud varend erfgoed

ZIERIKZEE - Het varend erfgoed in Zeeland wordt in z'n voortbestaan bedreigd. Fondsen drogen op. Hoog tijd voor een verdienmodel, bepleit het samenwerkingsverband De 4 Werven.

Cees Dogger van de Museumhaven Zeeland in Zierikzee en Peter Hamer van de Historische Scheepswerf Meerman in Arnemuiden bepleiten de vorming van zogeheten 'historische ensembles' van maritieme objecten. De Oude Haven in Zierikzee en de binnenhavens van Goes, Middelburg, Veere, Tholen, Kamperland en Arnemuiden worden onvoldoende benut. Maar ook met karakteristieke getijdenhaventjes als De Paal in Zeeuws-Vlaanderen valt volgens hen meer te doen.

Beleving

Dogger: ,,Nu loopt daar wat publiek langs en dat is het dan... Doe er ook iets mee! Kleed het verder aan, zorg voor rondvaarten, laat dat publiek die havens en die schepen werkelijk beleven. Door organisaties samen te brengen, zul je zien dat er veel meer mogelijk is dan we nu met onze afzonderlijke oogkleppen op beseffen. En dat is hartstikke zonde!"