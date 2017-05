30-jarige cafébezoeker slaat agent

Kijk, ze hebben het strand schoongemaakt voor ons

26 mei OUWERKERK - Pia Lutz uit het Duitse Dortmund komt er nu vier jaar met enige regelmaat en ze is in die tijd hartstikke verslingerd geraakt aan het Ouwerkerkse strand. Helemaal nu er radicaal grote schoonmaak is gehouden. ,,Ik heb gelijk mijn vriend een foto gestuurd: kijk, ze hebben het strandje schoongemaakt voor ons.''