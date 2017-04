200 voertuigen gecheckt bij milieustraat Zierikzee

video Koningsspelen zijn Okido!

21 april ZIERIKZEE - ,,En dan gaan we nu even iets oud-Hollands doen", spoort de handbaltrainer zijn grote groep aan bij de warming-up. Wie denkt te weten wat dat is? ,,Spijkerpoepen", roept een goochemerd hoopvol. ,,Bijna goed. We gaan huppelen, van de ene naar de andere kant van het veld en weer terug."