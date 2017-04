Nauta tekent bij LottoNL-Jumbo

Nauta reed het afgelopen seizoen voor Gewest Fryslân. De 26-jarige Friezin miste net het podium op het EK allround en werd vijfde op de 3000 meter bij de WK afstanden.



,,Yvonne heeft vanuit het gewest hele mooie prestaties geleverd, waardoor ze bij ons in beeld is gekomen’’, aldus Orie. ,,We hopen uiteraard dat ze bij ons deze lijn kan doortrekken. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het komende jaar nog een extra stap kan maken.’’



Nauta is blij met de kans die Orie haar biedt: ,,Ik heb vorig jaar in mijzelf geïnvesteerd en daarom ben ik heel blij dat ik de kans krijg om in het olympisch seizoen bij het beste team te kunnen schaatsen. Met de kennis en ervaring van Jac en de begeleiding ben ik ervan overtuigd dat ik het maximale uit mezelf kan halen.’’



Nauta wordt bij LottoNL-Jubo teamgenoot van onder anderen Sven Kramer en Kjeld Nuis. Sprintser Sanneke de Neeling is vooralsnog de enige andere vrouw in de formatie van Orie. De contracten van Roxanne van Hemert en Lotte van Beek werden niet verlengd.