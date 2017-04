Natuurlijk scoorde Peter Dieleman weer tegen SSV’65

BLOG Nederlaag Hoek komt in recordtempo

3 april How low can you go? Hoek blameerde zich zaterdag met een 5-1- nederlaag op eigen veld tegen Argon. Er staat natuurlijk niks meer op het spel voor de Zeeuws-Vlaamse hoofdklasser, maar om je dan voor je thuispubliek in recordtempo vier goals tegen te krijgen…