Test: welk fotoboek is het beste?

Beeldredacteur Bart Rost, samen met drie ervaren AD-collega’s het testpanel van vandaag, had toch echt alleen zijn eigen vakantiefoto’s uit Schotland gebruikt om zes fotoboekjes in elkaar te draaien. Maar in het album van Fotofabriek.nl blaast tussen de Schotse brokkelkliffen ineens een snoezige kleuter in een roze jurkje de kaarsjes op haar verjaardagstaart uit.,,Geen idee wie dat kind is”, reageert Bart verbaasd. ,,Zes pagina’s van het album zijn gevuld met foto’s van een andere klant.”



Een onfortuinlijke zeldzaamheid, zo verklaart een woordvoerder tijdens een telefonisch mea culpa. Onvergefelijk, vindt het panel. Wilco Willemsen: ,,Daar gaat je privacy.” Marcel Wagenaar: ,,Je zou per ongeluk de blootfoto’s van de buurman in je boekje krijgen.”

Klooien

En dan te bedenken dat beeldredacteur Bart avondenlang achter zijn computerscherm heeft doorgebracht om de fotoboekendienst van Albelli, Albert Heijn, Apple, Fotofabriek.nl, Hema en Pixum te beproeven. Niet lang geleden voldeed het om de vakantiekiekjes simpelweg af te drukken en in een map met inschuifhoesjes te steken. Maar wie durft zijn visite nog zo’n armetierig album onder de neus te schuiven nu je online de meest professionele fotoboeken eenvoudig in elkaar draait?



‘In een paar muisklikken gemaakt’, zeggen marketeers graag over zo’n productieproces. De praktijk blijkt weerbarstiger. ,,Je wilt niet weten hoe lang ik heb zitten klooien”, zegt Bart met een zucht.

Zooitje

Op Applecomputers is de dienst geïntegreerd in het vaste fotoprogramma. Bij de andere aanbieders moet er eerst een programmaatje worden geïnstalleerd. Het eerste euvel volgt al snel daarna: doordat er is gefotografeerd met camera en mobieltje, staan de foto’s door elkaar; met veel gescrol langs piepkleine afbeeldingen, thumbnails, ten gevolg.



Bart: ,,Je kunt ze alleen in de goede volgorde krijgen door handmatig de naam van alle bestanden aan te passen.” De mogelijkheid om met één druk op de computerknop het boek automatisch te laten vullen, resulteert keer op keer in een zooitje: volslagen onlogische keuzes zoals piepkleine foto’s die achter enorm opgeblazen platen verdwijnen.



Dan maar zelf de pagina-indeling bepalen middels de sjablonen van elk programma. Hoewel alle zes min of meer dezelfde functies kennen, zijn ze niet even gemakkelijk uit te vogelen. De software van Albert Heijn (overigens identiek aan die van Kruidvat) bekoort het meest. De foto’s laten zich kinderlijk eenvoudig verschuiven en verwisselen.



Ook Pixum presteert uitstekend: supersimpele software en een enorm aanbod aan voorgekauwde lay-outs (tot wel 27 foto’s per pagina). Fotofabriek.nl biedt de minste sjablonen, maar veel ruimte om te spelen buiten de vaste kaders. Al kost dit flink wat tijdrovend gepriegel om onder de knie te krijgen.

Volledig scherm Het testpanel. © Joost Hoving

Zonnetje

Tijd voor ronde twee: de beoordeling van de boekjes. Allen zijn afgedrukt op glanzend A5-formaat en voorzien van een zachte omslag (op de harde kaft van Pixum en Hema na).



De printkwaliteit ontloopt elkaar weinig. Opvallend is dat vijf van de aanbieders de kleuren en contrasten automatisch hebben opgekrikt. Albert Heijn en Pixum leveren de mooiste, meest neutrale kleuren en winnen zo ook deze slag. Albelli slaat te ver door in zijn geel- en magentatinten: op het computerscherm zijn de Schotse Hooglanden wat druilerig en grauw, op papier gloort er ineens een bijkans Mediterraans zonnetje.



Alleen Apple stelt duidelijk teleur: de beelden zijn flets en veel te donker op de print. Als enige is er niet gekozen voor autocorrectie, concludeert het panel. Fotofabriek.nl levert de scherpste foto’s van de zes. Zélfs de verjaardagstaart van het snoezige kleutertje is haarfijn op papier gevangen.