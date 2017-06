Groeten uit Turkije! Ook Nederlanders durven weer

Zelf was Schmidt vorige maand in de populaire badplaats Alanya, waar hij toen nog bijna in zijn eentje op het terras zat. Nu de Russen en dus ook weer Nederlanders durven te kiezen voor Turkije zal dat beeld komende zomer anders zijn. ,,Turkse hoteliers en ondernemers lopen financieel op hun tandvlees.'' Zij zullen dan ook dolblij zijn met deze positieve ontwikkeling, verwacht hij. ,,Wel zien we dat het vooral stellen zijn die een vakantie naar Turkije boeken.'' Het aandeel gezinnen blijft nog wat achter.



Waarom Nederlanders ineens weer voor een Turkse zonvakantie kiezen is een combinatie van meerdere factoren. ,,Uiteraard de prijs-kwaliteit verhouding: je zit nu voor een koopje in een viersterrenhotel aan de Turkse Rivièra.'' Maar ook de positieve verhalen van de mensen die onlangs geweest zijn spelen volgens Schmidt een rol. ,,Pas als je er geweest bent, kun je er over meepraten: in Turkije is echt niets aan de hand.''