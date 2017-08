Belgen droppen kroost op kamp en gaan all-inclusive

Dat rust zoeken gaat zover dat veel Belgen zonder enige gewetenswroeging hun nageslacht thuis laten. De Belgische jeugd, verwend met on-Nederlands lange zomervakanties - vlot twee maanden, vaak nog langer - vermaakt zich op zomerkampen van de scouts of jeugdbeweging Chiro of pakt een talencursus mee. Of wordt geparkeerd bij grootouders.



Belgen hebben in eigen land veel om van te genieten. Schitterende historische binnensteden, de Ardennen, de Vlaamse kust (die in Wallonië de Belgische kust heet). Maar dat zijn met de buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland de bestemmingen voor korte uitstapjes (tot vier nachten), aldus Erik Vloeberghs, directie statistiek van het ministerie van Economische Zaken. Voor lange vakanties (vanaf vier nachten) zijn vooral mediterrane bestemmingen in trek (Turkije en delen van Griekenland dit jaar wat minder), en komt Nederland op de zesde plaats. Dat juist Belgen zich nu in Nederland thuis zouden moeten voelen, vindt Vloeberghs 'wel een beetje een steek onder water'. We moeten nog maar zien, zegt hij, of de formatie in Nederland niet langer gaat duren dan die van 2011 in België, die met 541 dagen een Guinnessrecord opleverde. En wat is ertegen als je daarmee een stabiele regering krijgt?