Ik merk in Zeeland niets van homohaat

De Italiaanse Pietro Bortoluzzi (20) en Thaise Nopphakrit Phuwaruergrat (20) studeren Watermanagement aan HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Al zijn ze beide heteroseksueel, uit solidariteit voor homo's doen ze toch mee aan de foto-actie die is gestart nadat een homostel in Arnhem afgelopen weekend werd mishandeld.