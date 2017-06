Zo klapten de formatiegesprekken met Jesse Klaver

ReconstructieReconstructie van een tweede poging om GroenLinks aan boord van het niuwe kabinet te krijgen. Over het afstoten en aantrekken van Klaver en de verbijstering van VVD, CDA en D66 over de koerswendingen van GroenLinks.

Volledig scherm 2017-06-12 21:57:48 DEN HAAG - Informateur Tjeenk Willink geeft een toelichting op het mislukken van de formatiepoging van een meerderheidscoalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. ANP MARCO DE SWART © ANP De gesprekken bij informateur Tjeenk Willink thuis aan de Pompstationweg zijn al ruim een dag gaande als de parlementaire pers er woensdag 7 juni lucht van krijgt. Dinsdag hebben CDA-leider Sybrand Buma en D66-voorman Alexander Pechtold tegen Mark Rutte gezegd: ,,Ga jij maar mede namens ons met Klaver praten of er een opening in zit.’’



Rutte accepteert de opdracht van de rest van het motorblok en gaat richting Scheveningen. Achtereenvolgens lopen ze dinsdagavond over het rijkelijk bestruikte pad naar de voordeur van Tjeenk Willink. Woensdagochtend hetzelfde ritueel. Als de pers op de stoep staat laven Klaver en Rutte zich al acht uur aan koffie en thee. De inzet van Rutte komt er op neer dat een Turkije-deal volkenrechtelijk in de haak zijn en óók met andere landen kan worden gesloten.

Morele ondergrens

Als Rutte en Klaver woensdag aan het einde van de middag het lange smalle paadje op de Pompstationweg weer aflopen, heeft Klaver geen beweging gemaakt. Geen Turkije-deals, vindt Klaver. Voor Rutte mag het in de haak zijn, hij is er Europese mede-architect van, maar het klopt niet. Klaver vindt dit de `morele ondergrens’ waar GroenLinks niet doorheen wil.

Dat is dan ook wat Rutte woensdagavond telefonisch meldt aan Pechtold en Buma: Jesse wil niet, dit is een doodlopende steeg. De conclusie ligt alle spelers op de lippen, maar hij is nog niet hardop uitgesproken. De volgende dag zullen ze dat officieel moeten vaststellen.

Met zijn vieren komen ze na de eerste breuk in de formatie weer bij elkaar op het Catshuis. Waar de buitenwacht denkt dat het weer begint, nu ze om tafel zitten, is dat in werkelijkheid het begin van het einde. Klaver herhaalt in aanwezigheid van VVD, CDA en D66 dat hij er niet van overtuigd is van het juridische fundament.

Maar dan wordt er aan het einde van de donderdag een advies van Buitenlandse Zaken op tafel gebracht door Tjeenk Willink. Het komt van de Directie Juridische Zaken, de volkenrechtelijke topdiplomaat heeft zich aan een document gezet dat Klaver moet overtuigen.

Hij sluit zijn advies als volgt af: ,,De afspraak tussen de EU en Turkije beweegt zich formeel en in samenhang tussen de grenzen van het recht zoals dat in volkenrechtelijke verdragen, waaronder het Vluchtelingenverdrag, waarin het individuele recht op asiel is opgenomen.(…) Vergelijkbare afspraken zijn mogelijk tussen de EU en landen van Noord-Afrika.’’

Overtuigd

Niemand verwacht dat dit document nog enige impact heeft. Klaver heeft zijn kaart gespeeld, Rutte heeft uren alleen met de GroenLinkser gesproken. Dan komt er een donderslag bij heldere hemel: Klaver laat weten dat hij om is. Hij accepteert de uitleg van Buitenlandse Zaken. In koor zijn VVD, CDA en D66 verbaasd. Klaver zegt volgens ingewijden: ,,We gaan het doen. Ik neem die stap. We zijn overtuigd.’’

Vrijdag 16 juni krioelt het in de Tweede Kamer. De verwachting is dat er nu een stap van betekenis wordt gezet. In de loop van de ochtend lopen Klaver en zijn secondant Kathalijne Buitenweg vanuit hun nieuwe werkkamers naar de vertrekken van de grootste regeringspartij.

Halbe Zijlstra opent de deur van zijn kamer, waar Rutte ook al zit. Ze nemen plaats onder de kroonluchter aan de ovalen notenhouten tafel. Dan schuift Klaver een document over tafel: hij heeft nog wat aanvullingen. Als Rutte en Zijlstra het document lezen, zien ze dat Klaver wéér een draai heeft gemaakt.

De doodsteek is vervat in de toevoeging dat Nederland ieder jaar 25 duizend vluchtelingen moet opnemen. Ongeacht of er nu crisis is of niet. Die eis was precies het punt waarop de eerste onderhandelingen met GroenLinks over migratie stukliepen. Rutte en Zijlstra vinden het idioot en taxeren dat Klaver het kennelijk niet aandurft en geen ruimte krijgt om in zee te gaan met VVD, CDA en D66.

Ze nemen afscheid, maar niet zonder dat de VVD’ers concluderen dat het vreemd is dat Tjeenk Willink hier niets van mee krijgt. Dat is de reden dat er vrijdag einde middag ineens en onverwachte Catshuissessie volgt. De onderhandelaars verwachten dat het daar gebeurt. De breuk voltrekt zich in slow motion.

Draai

Maar als Tjeenk Willink is bij gepraat, constateert hij ook dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Toch wil hij dat iedereen het weekend benut. Wellicht ontstaan er nieuwe inzichten. En zo waar: op zondagmiddag laat Klaver wéér weten dat die eis van 25 duizend vluchtelingen per jaar niet zo hard moet worden gezien.

Maandag de twaalfde juni verloopt op het Catshuis. Ze doen hun rondjes door de tuin en komen dan bij de eindconclusie. Klaver zegt uiteindelijk dat hij het toch niet trekt. Hij oppert bezwaren over zakendoen met Turkije. Hij is het niet eens met het document dat Tjeenk Willink over migratie heeft gemaakt. Rutte, Buma en Pechtold wel. Na het diner vertrekken ze.