Wilders brengt bezoek aan Rucphen

Eurogroep laat Dijsselbloem met rust

15:06 Niemand in de eurogroep vraagt het ontslag van Jeroen Dijsselbloem als voorzitter. Geen enkele minister vroeg vanmorgen zelfs het woord nadat hij opnieuw had verklaard te betreuren dat zijn woordkeus in een recent vraaggesprek met de Frankfurter Allgemeine mensen had beledigd en pijn had gedaan.