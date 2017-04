Waarom Klaver tóch het kabinet in wil

Ab Klink ziet zijn CDA graag regeren met GroenLinks

19:57 Voormalig CDA-minister Ab Klink hoopt dat VVD, CDA en D66 erin slagen een kabinet te vormen met GroenLinks. ,,Ik ben er blij mee. Duurzaamheid vind ik zó’n ondergeschoven kindje in Nederland, dat ik echt hoop dat D66 en GroenLinks in dat opzicht van meerwaarde zijn”, zegt Klink morgen in een interview met deze redactie.