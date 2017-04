VVD-voorzitter Keizer: Sfeer gecreëerd van ‘die dikke deugt niet’

Verslaggever Edwin van der Aa is aanwezig bij de persconferentie en twittert live mee.



De rechterhand van demissionair premier Mark Rutte zou in 2012 met een dubieuze overnameconstructie voor een schijntje De Facultatieve hebben gekocht, wat hem multimiljonair maakte, meldden onderzoeksjournalisten van Follow the Money (FTM), die stellen dat Keizer daarbij niet integer heeft gehandeld. Deskundigen beschrijven de deal als treffend voorbeeld van de graaicultuur.



Keizer en zijn zakenpartners zouden veel minder voor De Facultatieve hebben betaald dan de marktwaarde. Het bedrijf van 31,5 miljoen euro zou ook makkelijk het dubbele waard kunnen zijn, citeert FTM deskundigen, waarvan sommigen spreken van 'diefstal en zelfverrijking'. Onzin, zegt Keizer. Hij wijst op de toenmalige afspraken om de waarde van de onderneming vast te stellen. Uiteindelijk rolde daar een bedrag uit van 12,5 miljoen euro. Daar gingen alle partijen mee akkoord. Volgens hem heeft het geen zin daar nu nog over te discussiëren: ,,Over waarde valt altijd te twisten.''



FTM was vanmorgen, ondanks bezwaar van de voltallige pers in de zaal, niet welkom op de persconferentie. Keizer vindt dat hij gepiepeld is door de onderzoeksjournalisten. ,,Ik ben niet tegen onderzoeksjournalisten, maar in het artikel staan suggestieve delen. Het creëert mist en een sfeer van 'die dikke deugt niet'." Ook Powned mocht niet naar binnen.