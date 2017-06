VVD'er Elias: Ik vond Schippers niet juiste type voor formatie

Schippers is close met VVD-leider en premier Mark Rutte en zat als demissionair minister nog dicht op het politieke spel. Ze had daardoor te weinig afstand om haar werk als informateur goed te kunnen doen, meent Elias. ,,Rutte had het toen hij over de informateur sprak over Edith! Dat hoort niet'', zegt hij. Ook Schippers' voortvarendheid zou haar in de weg hebben gezeten.