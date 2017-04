'VVD en CDA zetten vol in op succes met GroenLinks'

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zitten al dagen om tafel om te komen tot een coalitieovereenkomst, maar de verschillen tussen met name VVD en GroenLinks zouden wel eens onoverbrugbaar kunnen blijken.



Toch probeert Rutte een succes van de combinatie te maken, meent Kamp, die in 2012 zelf informateur was. ,,Je kunt het niet maken dat je onderhandelt en ondertussen iets anders nastreeft." De demissionair minister van Economische Zaken twijfelt er niet over of de combinatie met GroenLinks zou kunnen werken. ,,Ze zitten daar, dus het kan", zegt hij resoluut, terwijl hij benadrukt dat voor alle partijen geldt dat ze er niet alleen zijn om de volgende verkiezingen te winnen, maar dat ze het landsbelang moeten dienen.



Kamp is niet enthousiast over de alternatieve combinatie met de ChristenUnie, met name vanwege de krappe meerderheid van 76 zetels. ,,Dat is wel een probleem. Dan denk je vanaf het begin: kan dit?"



Tijdens de bijeenkomst in het Haagse Dudok deed Kamp samen met Uri Rosenthal (die in 2010 informateur was, red.) een boekje open over de voorgaande formaties. Volgens de VVD'er is het kwartetten tijdens de vorige formatie tussen zijn partij en de PvdA enorm opgeblazen. ,,Er is maar één dag met A4'tjes geschoven."