VVD en CDA willen niks met Wilders te maken hebben, schrijven ze

De VVD schrijft verder over Wilders: ,,Hij heeft stelselmatig bevolkingsgroepen beschimpt en beledigd. Denk aan zijn uitspraak over minder Marokkanen. Hij heeft gepleit voor het inperken van grondwettelijke vrijheden van mensen. Met een partij die dat vindt, kan de VVD onmogelijk samen regeren."

Nepparlement

Het CDA voegt toe dat er sinds de bewuste breuk in 2012 weinig is verbeterd. ,,In de afgelopen vijf jaar heeft de PVV niets gedaan om een begin van herstel van dat vertrouwen te rechtvaardigen. Niet naar de samenleving en ook niet naar het CDA. De PVV-leider is in zijn optredens en uitingen alleen maar grover geworden."