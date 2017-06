Vragenuurtje over vermiste personen en regeerakkoord 2012

'Nee, Europa holt het klimaatakkoord niet uit'

10:05 Europa haalt wild uit naar Donald Trump, die in zijn eentje het wereldklimaatbeleid saboteert, maar tegelijkertijd schroeft het in alle stilte zijn eigen klimaatinzet fors terug. Als het aan een aantal Midden- en Oost-Europese landen ligt blijft van de hoognodige extra CO2-reductie die Brussel voor 2030 had voorgesteld, nauwelijks iets over.