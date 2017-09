Vragenuurtje over Noord-Korea en protest op dak islamitische school

Van tv geweerde Jesse Klaver-film dan toch te zien

4 september Na een publiciteitsstorm die de aandacht voor de film alleen maar vergrootte, ging Jesse vanavond dan toch in première in Carré in Amsterdam. GroenLinks-leider Jesse Klaver wist tijdens de verkiezingscampagne poptempels vol te krijgen, maar de 1700 stoelen tellende theaterzaal bleef voor een groot deel leeg. Een kaartje kostte dit keer ook 19 euro, de ‘meet-ups’ met Klaver waren gratis.