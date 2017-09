Vissen met Eerste Kamer-voorzitter: Singing in de rain

Het was hondenweer. Maar Eerste Kamer-voorzitter Ankie Broekers-Knol had zich goed voorbereid op haar visuitje met verslaggever Jan Hoedeman. Getooid in een lange groene regenjas en met hoedje wierp ze voor het eerst een hengel uit. 'Ik vond het best spannend en dacht dat ik het niet zou kunnen, maar het heeft wel wat.' Bekijk alle afleveringen van vissen met Jan in ons dossier.