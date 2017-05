Veiligheidsadviseur: Trump heeft niets verkeerds gezegd

Volgens McMaster was Trump helemaal niet op de hoogte van de bronnen die hij volgens The Washington Post loslippig onthuld zou hebben.



McMaster zei dat Trump in zijn gesprek met de Russische gast op geen enkele manier de nationale veiligheid heeft aangetast. De insteek die The Washington Post heeft genomen bij de berichtgeving over Trump en Lavrovs conversatie is volkomen fout, aldus McMaster.



Trump sprak zich eerder op Twitter ook al uit over de affaire. Volgens de president heeft hij 'alle recht' om feiten rond 'terrorisme en vliegveiligheid' te delen. Vanuit het Witte Huis werd ook al ontkend dat Trump geheime informatie met de Russen had gedeeld.