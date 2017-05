Vandaag geen verslag Schippers, zet werk voort

Schippers is nog niet uitgedacht en wil haar opdracht goed uitvoeren, laat ze weten in een brief ,,In dat kader vraag ik de fractievoorzitters, via u, om zich beschikbaar te houden voor mogelijke vervolggesprekken aanstaande vrijdag."



Begin deze week constateerde Schippers - na gesprekken met de leiders - dat de enige haalbare meerderheidscoalitie VVD, CDA, D66 en ChristenUnie was. Maar pogingen om die partijen met elkaar om tafel te krijgen liepen gisteren na urenlang beraad alsnog stuk, omdat D66 en ChristenUnie er samen niet uitkwamen. ,,Als de partijleiders blijven persisteren in het elkaar uitsluiten, maakt dat het er voor mij niet makkelijker op", zei ze. ,,Ik kan geen ijzer met handen breken."