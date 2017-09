Vakbonden geven tekst en uitleg aan formatietafel

De formatiepartijen noemden het gisteren 'teleurstellend' dat het polderoverleg over de arbeidsmarkt is mislukt, en willen graag tekst en uitleg van de hoofdrolspelers.



Eerst ontvangen de onderhandelaars de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Hans de Boer. FNV neemt volgens hem een 'een andere afslag' dan werkgevers als het gaat om oplossen van de problemen. De Boer schrijft het liever zelf op, zegt hij bij aankomst op het Binnenhof. ,,Dan houden we zelf het pennetje vast." De Boer heeft nog altijd hoop op een oplossing. ,,Een goed vossenhol heeft altijd twee uitgangen." Hij zal de partijen naar eigen zeggen gaan vertellen hoe belangrijk het is dat werkgevers weer zonder risico's een contract aan werknemers kunnen aanbieden.



Na de Boer volgt FNV-voorzitter Han Busker voor een gesprek met de formatiepartijen. Hij reageerde gisteren teleurgesteld op het mislukken van het overleg. ,,Afgelopen dagen is gebleken dat we geen afspraken kunnen maken over het aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en het afschaffen van oneerlijke payroll-constructies. Als vakbonden wilden we op deze onderwerpen tot overeenstemming komen om de doorgeslagen flexibilisering te stoppen, maar de werkgevers bleken hier ook door de onderlinge verdeeldheid niet toe bereid. Terwijl het ongelofelijk belangrijk is voor Nederland dat de concurrentie op arbeidskosten stopt en er fatsoenlijke lonen betaald gaan worden."