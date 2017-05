Turkije: Nederland is xenofoob en islamofoob

'Nederland is xenofoob en islamofoob. In de afgelopen verkiezingscampagne hebben alle partijen zich schuldig gemaakt aan islam- en vreemdelingenhaat.' Turkije opende vanmorgen, in de periodieke doorlichting van de mensenrechtensituatie in VN-lidstaten, een korte, maar frontale aanval op Nederland.

Speciaal op 11 maart haalde Nederland ook nog de vrijheid van meningsuiting, van vergadering en van vrij verkeer onderuit en gebruikte het ongeoorloofd geweld, aldus de Turkse vertegenwoordigster in de VN-Mensenrechtenraad. Ze doelde daarmee op de afgelaste bijeenkomst in Rotterdam waar Turkse ministers geen gelegenheid kregen om landgenoten in Nederland over te halen tot een ja-stem voor meer macht voor president Erdogan in het referendum vorige maand. Eén minister kwam het land niet in, de ander kon zonder toespraak terug naar huis. De politie greep in tegen betogers. Voor Erdogan was de behandeling van zijn twee ministers aanleiding om premier Rutte en de rest van Nederland voor ‘nazi-overblijfselen en fascisten’ uit te maken.

Volgens demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk is er helemaal niks mis met de vrijheid van vergadering in Nederland. De regels zijn ook in Rotterdam goed toegepast, ‘en eventueel kan ik dat de Turkse delegatie nog verder toelichten’, zo reageerde hij.

Milder

De Turkse delegatie, met in de haar toegemeten 1 minuut en 15 seconden niet één positief woord over Nederland, viel behoorlijk uit de toon. Andere VN-landen waren veel milder in hun kritiek en brachten die in elk geval veel diplomatieker. Nederland moet wel meer maatregelen nemen tegen discriminatie, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, van mensen van Afrikaanse afkomst, vinden ze, tegen racisme en vreemdelingenhaat in media en op internet en het moet meer werk maken van vrouwen- en kinderrechten. Zo zouden er nog te weinig vrouwelijke burgemeesters, hoogleraren en topdiplomaten zijn.