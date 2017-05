Trump en Clinton ruziën nog steeds door over verkiezing

,,Ik was op weg de verkiezingen te winnen toen een combinatie van de brief van FBI-directeur James Comey en de Russische Wikileaks twijfel heeft gezaaid in de hoofden van mensen die eerst geneigd waren op mij te stemmen maar toen bang werden'', zei Clinton gisteren in een interview met CNN.

Twee weken voor de presidentsverkiezingen maakte Comey bekend dat het onderzoek naar de e-mails van Clinton werd heropend. Uiteindelijk bleek Clinton niks strafbaars gedaan te hebben, maar toen was het al te laat. Haar reputatie had flinke schade geleden, denkt ze zelf. Daarnaast is Clinton ervan overtuigd dat Moskou haar campagnemail heeft gehackt en de interne mails heeft doorgestuurd aan klokkenluiderswebsite WikiLeaks.

Excuus

Trump kwam enkele uren later met zijn reactie via Twitter. ,,FBI-directeur Comey was het beste wat Hilary Clinton ooit is overkomen, omdat hij haar een vrijgeleide gaf voor veel slechte daden.''