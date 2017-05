Tjeenk Willink zet in op meerderheidskabinet

Eu­ro­par­le­men­ta­riërs schimmig over onkostengeld

7:01 Europarlementariërs krijgen per jaar in totaal 40 miljoen euro belastinggeld aan onkostenvergoeding, onder meer bedoeld voor een kantoor in eigen land. Maar ruim een derde heeft helemaal geen werkruimte buiten Brussel. Het blijft onduidelijk hoe ze hun riante onkostenvergoeding van 4300 euro per maand dan wel besteden.