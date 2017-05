SGP mist aanwezigheid van koning bij formatie

Waarom kan dat nu niet?

,,Voor iedere stap die je nu zet, is een Kamermeerderheid nodig. Dat is geen enkel probleem als de formatie soepel loopt, zoals in 2012 het geval was. Toen was er een duidelijke verkiezingsuitslag en twee partijen die er vanwege de crisis wel samen uit moesten komen. Nu loopt het stroever, want de verkiezingsuitslag was niet eenduidig. Als er een impasse is, is er dus ook geen Kamermeerderheid om daaruit te manoeuvreren. Iedereen is immers belanghebbende. Dat was bij de koning en zijn adviseurs door de kennis, ervaring en afstand niet zo.”