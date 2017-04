Schotte gebruikt haat tegen Nederland bij verkiezingen

Het verschil met zeven jaar geleden, toen Gerrit Schotte op miraculeuze wijze de macht greep op Curaçao, is groot. Toen prijkte zijn jongensachtige gezicht nog overal op aanplakbiljetten, verschenen prime time op radio en tv spotjes van zijn partij de MFK en kon hij gul strooien met cadeaus.

In de aanloop naar de verkiezingen vandaag beschikte Gerrit Schotte (42) als partijleider van de MFK duidelijk over minder geldschieters. Daarom haalde hij een oud stokpaardje weer van stal: de haat tegen kolonisator Nederland.

Elke verdenking tegen Schotte wimpelt hij af op de makamba’s, de Nederlanders. Zelfs een recente inval in zijn huis ziet hij als een kwaadaardige poging hem van de macht te houden. Schotte wordt verdacht van het omkopen van Statenlid Yaël Plet van de concurrerende partij MAN, maar inhoudelijk wil hij niet op die kwestie ingaan. Het Openbaar Ministerie op Curaçao loopt volgens Schotte ‘aan de hand van Nederland’.

Celstraf

Vanuit Nederlandse ogen bekeken is het een wonder dat Schotte überhaupt nog kan deelnemen aan de eilandsverkiezingen. Hij werd vorig jaar tot drie jaar celstraf veroordeeld wegens ambtelijke omkoping. In 2010 en 2011 zou hij ruim een miljoen dollar hebben aangenomen van gokbaas Francesco Corallo, die gelinkt wordt aan de Siciliaanse maffia. Zijn hoger beroepszaak tegen die veroordeling start op 19 juni.