Schippers: Partijen botsen, maar we schrijven al aan regeerakkoord

Veel inhoudelijke informatie wilde Schippers vanavond niet geven over het formatieproces. ,,Ik begrijp dat daar behoefte aan is, maar iedereen weet dat stilte normaal is bij een formatieproces. Dat is niet uniek. Mijn opdracht is op een coalitie te vormen, daarom is iedereen gediend bij het juist niet delen van informatie." Vanmiddag stuurde ze al een brief aan de Kamer nadat de voltallige oppositie haar gisteren verzocht transparanter te zijn over het formatieproces.



Schippers herhaalde haar opmerking dat de partijen regelmatig over onderwerpen botsen. ,,Maar tegelijkertijd worden er meters gemaakt. We gaan volgende week iedere avond onderhandelen. We staan niet meer op hetzelfde punt als toen we begonnen." De onderhandelaars streven naar het vormen van een coalitie voor de zomer. ,,Maar garanties durf ik niet te geven. De onderhandelingen zijn serieus en botsen. Het is dus geen kat in het bakkie. Er is pas een akkoord, als alles akkoord is."