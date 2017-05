Schippers komt er niet uit: 'Stel nieuwe informateur aan'

Volgens Schippers bestaan er bij elke variant bezwaren van minstens één van de betrokkenen. ,,Het is verstandig deze niet als eindpunt te markeren, maar als ieders eerste positie in de uiterst complexe nieuwe politieke verhoudingen van een versnipperde Tweede Kamer", schrijft ze.



Tjeenk Willink zou zich al bereid te hebben verklaard de formatie over te nemen. Hij zou volgens Schippers op zoek moeten gaan naar een coalitievariant met voldoende steun in de volksvertegenwoordiging. ,,Dat kan, zoals de meesten blijven nastreven, een meerderheidskabinet zijn, maar ook een minderheidskabinet in welke vorm dan ook." Eerder zette Schippers op verzoek van de partijen vooral in op een meerderheidskabinet.