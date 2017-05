Schippers belooft 'tempo' in onderhandelingen

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks moeten aan de slag met ‘ongelooflijk veel onderwerpen’, aldus Schippers, die belooft dat er deze week wat meer tempo in het formatieproces komt.



Premier Rutte reageerde bij aankomst bij de Stadhouderskamer verheugd op de verkiezingswinst van de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron. Rutte ziet uit naar het samenwerken met de sociaal-liberaal. ,,Hij ziet de meerwaarde van de EU, bijvoorbeeld op het gebied van de interne markt en migratie. Dat is verstandig'', aldus Rutte. Ook GroenLinks-leider Klaver is te spreken over de keuze van de Fransen. ,,Dit laat zien dat je met een optimistische boodschap verkiezingen kunt winnen.''



Vandaag staan er twee sessies op de planning. Een van 10.30 tot 13.00 uur en een van 14.30 tot 18.30 uur. De gesprekken zijn zoals altijd in de Stadhouderskamer in het Tweede Kamergebouw op het Binnenhof.