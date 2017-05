Rutte wil stabiel meerderheidskabinet

Rekenkamer: in­for­ma­tie­be­vei­li­ging overheid rammelt

10:40 De overheid schiet tekort in de digitale beveiliging van persoonsgegevens en cruciale systemen. Het gevaar bestaat dat de verstrekking van uitkeringen of de inning van boetes in gevaar komt of dat systemen worden gegijzeld en er losgeld betaald moet worden. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in haar jaarlijkse rapport dat vandaag, op Verantwoordingsdag, is verschenen.