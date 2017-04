Rutte: VVD-voorzitter Keizer is integere man

EU serveert Turkije nog niet af

28 april Een formeel einde aan de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU is vooralsnog niet in zicht. Dat bleek vandaag in Malta, waar de EU-ministers van Buitenlandse Zaken bijeenkwamen. Zij bogen zich over de relatie met het kandidaat-lid, dat zich steeds meer afkeert van de waarden waar Europa voor staat.