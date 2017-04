Rutte overlegt met Deense en Ierse premier over Brexit

Londen liet Brussel eind maart officieel weten uit de EU te willen treden. De Britse premier Theresa May kondigde vandaag plotseling vervroegde parlementsverkiezingen aan. Ze zoekt een nieuw mandaat voor de onderhandelingen over het vertrek uit de EU. May heeft naar eigen zeggen een goed plan liggen voor de Brexit, maar de overige partijen liggen dwars. ,,Er is behoefte aan eenheid in Westminster", zegt ze.