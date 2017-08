Rutte II hangt aan een zijden draadje

Demissionair premier Rutte wilde na het overleg niet inhoudelijk op het geschil ingaan. ,,We zijn er nog niet", zei hij. ,,We hebben gesproken over de begroting, het was een beraad." Over een mogelijke kabinetsbreuk wil hij niet speculeren. ,,We proberen ongelukken te voorkomen". PvdA-leider Asscher gebuikt vergelijkbare woorden. ,,We werken aan een oplossing. Of dat lukt kun je pas achteraf zeggen." Morgen praten de coalitiepartners verder.