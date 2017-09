Referendum over aftapwet stap dichterbij

Eerste vrouwelijke minister van BuZa nu eindelijk in zicht?

7:29 De kans is groot dat de opvolger van Bert Koenders een vrouw is. Het verdelen van de ministersposten is straks het sluitstuk van de formatie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In Den Haag wordt al volop gespeculeerd over wie straks waar terechtkomt. Vandaag deel 2: Buitenlandse Zaken