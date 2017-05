Pro-Europese politici kunnen niet rustig achterover leunen

Menig regeringsleider haalde zondagavond opgelucht adem toen de nieuw gekozen Franse president Macron de negende symfonie van Beethoven liet spelen, het Europese volkslied. Een overwinning van zijn concurrent Le Pen zou het vertrek van dat land uit de EU hebben kunnen betekenen. Het aangekondigde vertrek van Groot-Brittannië deed de unie al op haar grondvesten trillen. Maar doorgaan zonder een van de grondleggers en ook nog eens een euroland, zou het hele project hebben doen instorten. Toch is er geen reden voor pro-Europese politici om nu opgelucht achterover te leunen. Na het referendum over de Brexit voelden de anti-EU-bewegingen de wind in de rug. Ze kondigden gezamenlijk een patriottische lente aan: de burger zou zijn land bij de verschillende nationale verkiezingen weer ‘terugveroveren’. Maar het merendeel van die burgers bleek bij verkiezingen in achtereenvolgens Oostenrijk, Nederland en Frankrijk minder anti dan gedacht. Politici moeten dat echter niet uitleggen alsof burgers het allemaal wel best vinden.

Niet alleen de 11 miljoen Le Pen-aanhangers of de 1,3 miljoen PVV-stemmers, ook veel kiezers die op andere partijen stemden zijn kritisch. En veel critici bleven thuis. Er is onvrede over het vrij verkeer van werknemers waardoor banen van veel mensen onder druk staan. Er zijn zorgen over het beleid van de Europese Centrale Bank dat elke maand 80 miljard euro bijdrukt in de hoop de economie aan te jagen, iets waarvan niemand de gevolgen kan overzien. En er is scepsis over de legitimiteit van een enorm Europarlement waarvoor amper nog kiezers warm lopen. Als aan die zorgen geen gehoor wordt gegeven, zullen bij volgende verkiezingen steeds meer kiezers stemmen voor partijen die radicale veranderingen willen. Macron pleit voor verdere Europese integratie. Het is echter verstandiger om eerst de huidige tekortkomingen op te lossen, in plaats van de EU nog meer op te tuigen.