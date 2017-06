Pechtold: Kans dat GroenLinks weer aanschuift

,,De voorkeur is bekend", zei Pechtold. ,,Er zijn vijf partijen uitgenodigd, waaronder GroenLinks. Mijn inzet is een kabinet dat progressief en conservatief verbindt. Daar beantwoordt een kabinet met GroenLinks wel aan." Een poging daartoe klapte vorige week na twee maanden onderhandelen. De verschillen tussen de partijen zouden met name op het dossier migratie te groot zijn gebleken. Toch hint Pechtold vanmiddag op een tweede poging.



Pechtold is blij met de nieuwe informateur Tjeenk Willink. ,,Het is belangrijk dat er nu wat rust in de formatie is gekomen." Het was volgens hem een pittig gesprek. ,,Ik had me stevig voorbereid, en dat was nodig."



Tijdens het debat over de formatievoortgang werd Pechtold flink aangepakt door zijn collega's uit het 'motorblok', VVD-leider Rutte en CDA-leider Buma. Ze verweten hem de verkennende gesprekken met CU-voorman Segers te hebben gesaboteerd door vooraf al eisen te stellen. Volgens Pechtold zorgde dat niet voor een deuk in het onderlinge vertrouwen. ,,De sfeer tussen mij Buma is nooit slecht geweest. Hard op de inhoud, maar het persoonlijk contact is goed."