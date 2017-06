Partij Trump boekt succes in strijd om zetel in Huis

De winst mag gerust een steuntje in de rug van Trump worden genoemd, al was de marge kleiner dan normaal. De 55-jarige Handel pakte 52 procent van de stemmen, Ossoff 48. Normaal gaat het district, dat al sinds 1979 in handen is van de Republikeinen, met zo'n 60 procent naar de 'Grand Old Party'.



Handel, de eerste vrouwelijke Republikeinse afgevaardigde in Georgia, liet na haar winst openlijk haar dank uitgaan naar Trump. ,,Ik wil de president een speciaal bedankje maken'', zei ze, waarop het publiek 'Trump! Trump! Trump!' scandeerde. De president feliciteerde haar later op Twitter. Handel deed in 2010 al mee aan de verkiezing voor gouverneur en vier jaar later voor een plek in de Senaat. Beide keren verloor ze.