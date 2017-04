Participatiesamenleving teveel gevraagd van burger

Van hen wordt verwacht dat ze als zzp’er in actie komen om hun pensioen te regelen, of ervoor te zorgen dat ze de beste gezondheidszorg ontvangen, maar dit lukt hen lang niet altijd. Opvallend is dat het niet alleen ‘kwetsbaren’ zijn: niet alleen mensen met een laag IQ of lagere opleiding komen in de knel, maar ook hoger opgeleiden.



Dat concludeert Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport dat vandaag verschijnt.



De raad schrijft dat ‘mensen met een goede opleiding en een goede maatschappelijke positie in situaties verzeild kunnen raken waarin hun redzaamheid ontoereikend is’. ,,Zeker op momenten dat het leven tegenzit.’’



De zogenoemde participatiesamenleving vraagt volgens die raad teveel van het ‘doenvermogen’ van burgers. Bijvoorbeeld als zzp’er zorgen voor een stabiel inkomen, of pensioen. Maar ook wanneer het gaat om gezondheid: zelf de beste behandelaar kiezen, gezond leven of geïnformeerd zijn over behandelmethodes.