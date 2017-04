Parlementschef Raad van Europa gekortwiekt

VVD-voorzitter Keizer: Sfeer gecreëerd van ‘die dikke deugt niet’

11:57 De overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve in Den Haag is op een integere manier verlopen. Dat zegt de in opspraak geraakte voorzitter van de VVD en koper van het bedrijf, Henry Keizer, vanmorgen bij een ingelaste persconferentie. ,,Bij de deal is niemand benadeeld of bevoordeeld", zegt hij. Hij voelt zich gesteund door de top van de VVD.