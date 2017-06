Oud-SGP-leider Henk van Rossum (97) overleden

,,De SGP spreekt haar deelneming uit met alle familieleden en anderen die nauw met onze vroegere voorman verbonden zijn", aldus de partij in een verklaring. ,,Van Rossum was een toegewijde, hard werkende SGP'er, die het politieke ambacht met hart en ziel uitoefende."



Van Rossum had civiele techniek gestudeerd in Delft en kwam in 1967 in de Kamer. De SGP-voorman stond bekend als autoriteit op het vlak van Verkeer en Waterstaat. Hij vertrok in 1986, waarna hij werd opgevolgd door Bas van der Vlies.



De politicus introduceerde in de jaren '80 de term 'aangeschoten wild' toen toenmalig VVD-minister Gijs van Aardenne werd opgejaagd tijdens de RSV-enquête, waarin onderzocht werd hoe scheepsbouwer RSV failliet kon gaan in 1983.