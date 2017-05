Opmerkelijke eis na politiek geweld: 3000 stemmen cadeau

Groei verkeer grote steden flinke kopzorg kabinet

1 mei Of de economie nu goed blijft draaien of niet, het verkeer blijft de komende decennia toenemen. Vooral de groei van het personenvervoer in en rond de grote steden stelt nieuwe kabinetten voor een grote opgave, blijkt uit vierjaarlijks onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.