Nieuwe tafelindeling om debatten levendiger te maken

Was er bij de oude opstelling nog sprake van een grote boogvormige tafel, in de nieuwe situatie wordt er een duidelijke scheiding gemaakt tussen de regering en de overige Kamerleden. Daarnaast moeten iedereen voortaan staand het woord voeren met behulp van een spreekgestoelte in het midden van elke tafel.

De proef is een vervolg op een experiment met staand debatteren door de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In november vorig jaar stond minister Schippers ook al tijdens een gedeelte van een debat over de sportbegroting. De nieuwe proef gaat morgen in en duurt in ieder geval tot het zomerreces. Daarna wordt de nieuwe opstelling geëvalueerd.