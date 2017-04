Nederlandse diensten zien Assad achter aanval

Nederlandse inlichtingendiensten achten het 'zeer waarschijnlijk' dat het Syrische regime van president Assad achter de gifgasaanval in het Syrische Khan Sheikhoun zit. Dat zei minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken vanmiddag in de Tweede Kamer.

Eerder hadden de Amerikaanse diensten al gezegd dat zij vrij zeker waren dat Assad achter de aanval zit. De Amerikaanse president Donald Trump greep na die aanval, waarbij zeker 90 doden vielen, in door 58 kruisraketten af te vuren op de vliegbasis waar vandaan de vliegtuigen met gifgas waarschijnlijk zijn opgestegen.

Volgens Koenders, die zegt dat de informatie van onze diensten dateert van 18 april, is het 'niet onbelangrijk dat we dit uit eigen bronnen weten'. Op vragen van Kamerleden Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Joël Voordewind (ChristenUnie) of de inlichtingendiensten beschikken over eigen info of dat zij varen op info van diensten van bondgenoten, wilde Koenders niet ingaan.

,,Dit is op basis van beschikbare inlichtingen over een luchtaanval.” Ook na afloop van het debat weigerde Koenders op die vraag in te gaan. ,,Daar ga ik niks over zeggen. We weten dat Assad een recidivist is. Hij heeft eerdere aanvallen ook ontkend.” Volgens Koenders staat inmiddels na onderzoek van slachtoffers in Turkije wel vast dat het zenuwgas Sarin is gebruikt.

De Tweede Kamer is eensgezind in het afkeuren van de gifgasaanval, maar verschilt van mening over het Amerikaanse ingrijpen. Volgens SGP-Kamerlid Kees van der Staaij valt de Kamer uiteen in drie groepen: partijen die de Amerikaanse aanval afkeuren omdat hard bewijs over wie er achter de gifgasaanval zit uitblijft (SP, FvD), zij die het steunen (VVD, SGP) en zij die er begrip voor hebben (de overige partijen).

De groep die begrip toont voor het bombardement is in de meerderheid. Ook het kabinet heeft eerder al laten weten begrip te hebben voor de Amerikaanse aanval.

Baudet

Alleen Baudet neigt naar het steunen van het regime van Assad. Volgens hem is er geen alternatief voor het huidige regime. ,,Stabiliteit is beter dan chaos."